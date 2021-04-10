В Петербурге стартовал сезон навигации

В Северной столице начался сезон навигации по рекам и каналам города. Движение судов стартовало в ночь на 10 апреля. По традиции сезон будет продолжаться до конца ноября. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Мостотрест».

При этом ночью мосты не разводили, так как развод мостов будет происходить только по заявкам кораблей.

«Мы мосты разводим по заявкам, на сегодняшнюю ночь заявок нет», — отметили в «Мостотресте».

Кроме того, известна дата старта экскурсионной работы на судах – 15 апреля.

Напомним, в Петербурге 18 разводных переправ, однако в регулярной навигации участвуют только 12 из них.