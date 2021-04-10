Депо Трамвайного парка № 3 реконструируют в 2022 году

В Петербурге планируется реконструкция депо Трамвайного парка № 3, расположенного на Большой Посадской улице. Конкурс на соответствующие работы был объявлен Пб ГУП «Горэлектротранс». Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте Госзакупок.

Известно, что контракт стоит 155 млн рублей. Реконструкция будет осуществляться в несколько этапов, что позволит депо функционировать во время ремонта. Всего за проведение работ выделено 14 месяцев.

На данный момент подрядчик должен согласовать работы с КГИОП. Это связанно с находящимся на участке «Депо Конно-железной дороги и комплекс трампарка». Здание входит в список объектов культурного наследия.