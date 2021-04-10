Из-за уборки смета на КАД ограничат движение еще на одном участке

Еще один участок на Кольцевой автодороге Петербурга будут перекрыт. Причина ограничения движения все та же – уборка смета в разделительной полосе. Новым участком с ограничением движения станет полоса на участке внутреннего кольца между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе. Об этом стало известно от ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, между развязкой в узле пересечения с ЗСД и с Дачным проспектом и развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») с 72-го км по 80-й км будет перекрыта четвертая полоса. Кроме того, на полосах с первой по третью ограничат скорость движения до 50 км/ч. Ограничения будут действовать с 8 по 15 апреля.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о перекрытии участка КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной.