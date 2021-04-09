В Петербурге проведут ремонт проспекта Энгельса и Полюостровского

В Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется провести ремонт проспекта Энгельса и Полюостровский. Работы будут проходить от Парнасского путепровода до КАД на участке проспекта Энгельса длиной 2,8 км, и начнутся они в начале июня. Окончание работ запланировано на середину июля.

Подрядчиком выступил АО «ВАД», которому предстоит произвести замену асфальтобетонного покрытия проезжей части. Продолжительность работ составит 20 дней. На ремонт дороги выделят 172 млн рублей.

На участке Полюостровского проспекта от Пискаревского проспекта до 1-го Муринского проезда длиной 4,73 км также проведут ремонтные работы. Примерные сроки проведения строительных работ — с конца апреля по начало августа.