Строительство Витебской развязки приостановили

В Петербурге остановили строительные работы по возведению Витебской развязки. Работы входят в проект строительства первого этапа Широтной магистрали скоростного движения. Соответствующее решение приняли в ФАС.

Так, на официальном сайте госзакупок появилась информация о приостановлении конкурса в связи с жалобами двух компаний от 6 и 7 апреля.

«Причиной жалоб стало необоснованное ограничение количества участников закупки. По условиям размещенного конкурса, заказчик принимает заявки только от организаций, которые выполняли строительство инженерных сетей по контрактам, заключённым не ранее июля 2018 года», - отметили в ведомстве.