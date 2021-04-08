В Петербурге начался ремонт участка Ропшинского шоссе за 54,5 тысячи рублей

В Санкт-Петербурге, в четверг, 8 апреля, начался ремонт участка Ропшинского шоссе, протяженность которого составляет 3,5 километра. На строительные работы по ремонту дорожного участка будет выделено 54,5 тысячи рублей.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщили, что протяженность ремонтируемого участка будет идти от Санкт-Петербургского шоссе до границы Петергофа. Ропшинское шоссе является объектом национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Генеральным подрядчиком выступил ООО «СК «Орион Плюс». Организации предстоит провести ремонтные работы покрытия проезжей части и тротуаров, а также заменить бордюры и восстановить зеленые насаждения после завершения ремонта. Планируется, что ремонт указанного участка закончат уже в этом году.