В Петербурге увеличат количество автобусов на 13 маршрутах

В Санкт-Петербурге планируют увеличить количество автобусов по нескольким маршрутам. Такое решение приняло СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Сообщается, что, с пятницы, 9 апреля, на 13 маршрутах появится 23 дополнительных транспорта. Эти изменения коснуться таких направлений, как №9, 27, 46, 140, 154, 165, 169, 171, 181, 186, 200, 210, 300. В ведомстве заявляют, что такие изменения помогут вернуться к объемам обслуживания, которые действовали во времена пандемии коронавирусной инфекции.

В «Пассажиравтотрансе» также отметили, что весна этого года стала временем роста для компании. В марте было выведено 40 дополнительных автобусов.