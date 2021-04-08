ФАС приостановила поиск подрядчика для подготовки территории под Витебскую развязку ЗСД

В четверг, 8 апреля, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в Санкт-Петербурге приостановила определение поставщика на конкурсе по подготовке территории под Витебскую развязку ЗСД. Заключаемый контракт рассчитан на 6,5 млрд рублей.

На сайт госзакупок поступила жалоба от многопрофильной строительной компании (СК) «Идж Ичташ Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ши», работавшая на стройке ближайших к Петербургу участков трассы М-11 с итальянской СК «Асталди». В жалобе указывалось на то, что заказчик незаконно ограничил число работников квалификационными требованиями. Так, он принимает только контракты по строительству , реконструкции и переносу инженерных сетей. Они должны быть заключены не ранее июля 2018 года, и завершенные менее чем за 3 года.

Конкурс на объявление подрядчика на подготовку территории под Витебскую развязку ЗСД был объявлен в марте этого года.