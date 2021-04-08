В Петербурге сократится время ожидания общественного транспорта

Количество автобусов увеличат до 13 единиц на маршруте. Интервал движения автобусов восстановят с 9 апреля в рамках восстановления объема движения, действовавшего в городе до пандемии. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранс».

Возвращение маршрутов позволит сократить время ожидания общественного транспорта. Ранее в марте 40 дополнительных автобусов были выведены на улицы города. Дополнительно появится еще 23 автобуса: № 9, 27, 46, 140, 154, 165, 169, 171, 181, 186, 200, 210 и 300.

Напомним, такой интервал действовал в Петербурге до введения коронавирусных ограничений, связанных с пандемией вируса COVID-19.