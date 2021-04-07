Покрытия Литейного моста отремонтируют с 7 апреля по 6 июня

В Петербурге произведут ремонт покрытий Литейного моста. Работы назначены в период с 7 апреля по 6 июня. Соответствующий ордер выдан ГАТИ. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

В связи с ремонтными работами в зоне трамвайных путей и на крайних левых полосах в обоих направлениях ограничат движение автомобилей в период с 10 по 24 апреля. Кроме того, в это же время закроют съезды с Пироговской набережной на Литейный мост, а также с Литейного моста на Арсенальную набережную.

К тому же, в связи с ремонтными работами движение будет осуществляться в обратном направлении по западному проезду площади Ленина.