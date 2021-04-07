На КАД перероют две полосы до конца апреля

На внутренней части Кольцевой автодороги Петербурга перекроют две полосы. Ограничения будут длиться до конца апреля. На обоих участках ограничения движения связано с работами по замене деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Первый участок находится на путепроводе через железную дорогу Санкт-Петербург – Мга. Полоса безопасности, а также первая и вторая полосы будут перекрыта с 11 по 21 апреля. Второй участок находится на третьей и четвертой полосе этого же участка КАД. Полосы будут перекрыты в период с 22 по 30 апреля.

«На период перекрытия полос по оставшимся свободными полосам ограничат движение до 50 километров в час», – отметили в дорожном ведомстве.