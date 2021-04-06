В Ленинградской области реализуют проект реконструкции ж/д станции Приморск

Проект по реконструкции ж/д станции Приморск будет реализован в ближайшее время. Государственная экспертиза выдала положительное решение по поводу реконструкции участка в Выборгском районе Ленинградской области.

В ходе реконструкции будет обновлена сама станция, а также построят два главных и три приемо-отправочных путей для грузового и пассажирского движения поездов сообщением Приморск – Выборг – Санкт-Петербург. Примечательно, что действующее пригородное сообщение на участке Приморск-Зеленогорск будет сохранено.

Согласно проектной документации, заказчиком которой является ООО «Приморский УПК», на ж/д станции Приморск построят крытый надземный пешеходный переход, две боковые высокие пассажирские платформы, а также территория будет оборудована специальными средствами для маломобильных групп населения.

В связи с ремонтными работами поезда будут следовать по участку Выборг - Приморск без остановок на ж/д станции Приморск.

Напомним, реконструкция станции является одним из этапов обновления существующего участка Выборг – Матросово – Приморск – Ермилово, реализуемого ОАО «РЖД».