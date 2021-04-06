Петербуржцам рассказали о будущем городских трамваев

Глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал в интервью РБК о будущем трамваев в Петербурге. Основным пунктом развития транспортной системы, по словам председателя, является создание двух веток трамвая в формате государственно-частного партнерства.

Так, в городе появятся новые трамвайные направления: Купчино-Шушары и Шушары-Славянка. Первый из них появится уже к 2023 году. При этом трамвай на маршруте будет скоростным, так как на пути расстояния между остановки больше, чем обычно в городе. Также трамвай по направлению Купчино-Шушары будет двигаться по выделенной полосе с приоритетом на перекрестках.

Кроме того, транспортная реформа включает в себя глобальный проект модернизации городского электрического транспорта. Однако трамваи не планируют убирать с улиц города, наоборот, самый популярный вид наземного транспорта продолжать развивать.

«Сворачивать трамваи и троллейбусы мы не будем точно. Это аксиома, у нас трамвай после метро самый везущий вид транспорта», - отметил глава Комтранса Кирилл Поляков.

В рамках реализации проекта в городе обновят тяговые подстанции и трамвайные пути, а также обеспечат перекрестки «умными» светофорами, дающие приоритетный проезд трамваю. Кроме того, обновится и подвижной состав. В 2021 году в городе появится 11 новых трамвайных вагонов «Богатырь» и 2 трамвая «Витязь Ленинград». Примечательно, что все они будут низкополыми, что позволит маломобильным гражданам легче и быстрее передвигаться на общественном транспорте.

