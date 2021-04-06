В Комтрансе рассказали подробности замены маршруток на комфортабельные автобусы

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков дал интервью РБК, в котором рассказал подробности замены «маршруток» на современные автобусы, а также уточнил информацию об изменениях в маршрутах общественного транспорта.

В рамках реформы городского общественного транспорта в Петербурге будет скорректирована маршрутная сеть. Причиной изменений называют появление новых школ и жилых комплексов.

Согласно плану, коммерческие маршруты, дублирующие маршруты социальных перевозок, будут заменены на маршруты городского транспорта с увеличенным количеством подвижного состава. При этом маршруты, обеспечивающие уникальные транспортные связи, переведут в социальный режим.

«Если в связи с введением новых маршрутов на каких-то направлениях автобусы окажутся переполненными, то мы туда будем оперативно добавлять подвижной состав», - отметил глава Комитета Кирилл Поляков.



Для реализации проекта определена система аукционов, предполагающая 20 лотов, в которые войдут 349 маршрутов. Примечательно, что количество лотов согласовано с ФАС.

«Если компания выиграет его, но не сможет выполнить условия контракта, мы ей предъявим банковскую гарантию», - добавил Кирилл Поляков.