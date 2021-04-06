В ближайшие 6 дней на КАД перекроют одну из полос

В Петербурге на Кольцевой автодороге с 6 апреля начались уборочные работы. В связи с этим на четвертой полосе перекроют движение. Ограничения продлятся до 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Северо-Запад".

Известно, что перекрыт будет участок между развязками с Шафировским проспектом и дорогой Петербург – Матокса. При этом на первой, второй и третьей полосе будет ограничена до 50 км/ч.

Как сообщает Упрдор, на дороге размещены необходимые знаки и информационное табло с изменениями движения. Ограничительные знаки уберут с окончанием работ 12 апреля.