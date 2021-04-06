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Комтранс подготовил проект по капремонту «Ладожской»

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© Фото: baltphoto.ru

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Станцию планируют закрыть на ремонт с 2022 года.

В Петербурге с 2022 года станция метрополитена «Ладожская» будет закрыта на капительный ремонт. Соответствующий проект уже подготовлен. Об этом сообщает глава Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

На данный момент проект капитального ремонта станции проходит необходимые экспертизы. Глава Комтранса отмечает, что на «оранжевой» ветке появились протечки, а также заметили нарушения требования безопасности.

Известно, что станция будет закрыта на капитальный ремонт с 2022 года.

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