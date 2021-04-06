В Петербурге появится мобильное приложение для «Подорожника»

Петербуржцы смогут оплачивать проезд и оформлять виртуальную транспортную карту в новом мобильном приложении. Таким образом, карта «Подорожник» перейдет на электронную платформу. Об этом сообщил 5 апреля, в понедельник, председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

«Для трёх видов транспорта у нас сегодня есть тариф “90 минут”, он сохранится. На наземном транспорте, где увеличится пересадочность, появится “60 минут”», — уточнил Поляков.

Кроме того, разработчики приложения создадут тарифное меню. В меню появится возможность выбора тарифа с пересадкой в 60 минут, что позволит устранить неудобства при передвижении в метрополитене. Также пересадки на наземном транспорте увеличатся до 60 минут.

Напомним, к лету 2022 года в Петербурге маршрутные такси заменят на современные и комфортабельные автобусы с низким полом. Обновление подвижного состава позволит маломобильным группам населения быстрее и удобнее передвигаться на общественном транспорте.