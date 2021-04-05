Три ночи подряд на КАД перекроют проезд

В Петербурге с 7 по 9 апреля полностью перекроют движение машин на Кольцевой автодороге. Ограничения будут действовать с 01:00 до 01:20. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по демонтажу трех П-образных металлических опор над проезжей частью КАД, предназначенных для размещения на них дорожных знаков, три ночи подряд будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период демонтажа ригеля конструкции», - отметил Илья Пузыревский, начальник ведомства.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о перекрытии одной полосы на КАД между развязками с Мурманским шоссе и Колтушским. Ограничения будут действовать до 12 апреля.