На КАД между развязкой на пересечении Пулковского шоссе и ЗСД перекроют полосу

В Санкт-Петербурге на участке КАД между развязкой на пересечении с Пулковским шоссе и транспортной развязкой в узле пересечения с ЗСД и с Дачным проспектом будет перекрыта одна полоса движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра, сообщил, что перекрывать полосу будут в связи с тем, что с 4 по 8 апреля на четвертой полосе будет происходить уборка смёта. Кроме того, на других полосах введут ограничение скоростного режима — 50 километров в час.

Ремонтные работы будут проходить круглосуточно. Также компания Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.