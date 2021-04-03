С 4 по 8 апреля перекроют одну полосу на КАД

В Петербурге ограничат движение на Кольцевой автодороге. Одна из полос будет перекрыта в период с воскресенья, 4 апреля. Участок между развязкой с проспектом Культуры и развязкой с автодорогой Петербург-Матокса будет перекрыт до 8 апреля. Об этом сообщается в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, на внутреннем кольце КАД недоступной для проезда станет четвертая полоса, однако по другим полосам также будет ограничение для водителей в виде скоростного режима до 50 км/ч. Причиной перекрытия полосы станут работы по уборке смёта в разделительной полосе дороги. Работы поручено провести АО ПО «РосДорСтрой». Примечательно, что подрядчик будет трудиться круглосуточно в две смены.