Станция «Зенит» может открыться к Чемпионату Европы 2020

В Петербурге в ближайшее время откроется станция метро «Зенит». Ранее станция называлась «Новокрестовская», а с весны 2020 года станция петербургского метрополитена была закрыта. Причиной закрытия стало сокращение пассажиропотока, а также начало пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, для открытия станции «Метрострой» проводит все необходимые работы. Кроме того, летом на станции провели ремонтные работы.

Напомним, Евро-2021 года было перенесено с 2020 года из-за пандемии коронавируса. В этом году чемпионат состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Петербурге матчи примет «Газпром Арена».