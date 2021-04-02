За зиму с ЗСД вывезли объем снега, равный 10-этажному дому

В Петербурге за минувший зимний сезон эксплуатационные службы ЗСД пережили один из самых напряженных периодов по климатической обстановке. Как сообщает пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», за зиму было вывезено 27 530 «кубометров» снега.

Примечательно, что объем снега настолько велик, что он умещается в 1 400 самосвалах или его можно измерить высотой 10-этажного дома. Километраж, намотанный уборочной техникой, также поражает статистикой. За минувший сезон спецтехника проделала путь в 51- тысяч километров, а это в 12 раз превышает длину экватора.

Минувшей зимой также были периоды, когда снег шел безостановочно. В такие периоды ЗСД убирали круглосуточно, а на смене находились одновременно работали 30 машин и 80 сотрудников.