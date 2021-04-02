Транспортную реформу в Петербурге разделили на 20 этапов

В Петербурге представители администрации города определились с деталями долгожданной транспортной реформы. Как сообщает «Фонтанка», Комитет по транспорту намерен в июне 2021 года заключить контракты с перевозчиками, которые будут обслуживать автобусную маршрутную сеть, избавившуюся от буквы «К».

Согласно реформе, в маршрутной сети убрали дублирования маршрутов «Горэлектротранса» иными видами транспорта, а также добавили 100 новых маршрутов автобуса и 2 новых троллейбусных маршрута. В многих из них появилась необходимость за прошедший год. В частности, троллейбусный маршрут необходимо продлить по продолжению проспекта Ветеранов.

Кроме того, к 2025 году у «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса» закончатся контракты, а значит в Петербурге подпишут контракты на уже существующие 364 социальных автобусных маршрута, а также на 40 трамвайных и 48 троллейбусных. Затем часть контрактов будет подписана в 2022-м и в 2024-м годах

Что касается коммерческого транспорта, то реформа предполагает убрать из списка маршрутов 222 маршрута с буквой «К». Примечательно, что будут убраны только ранее исключенные из реестра комтранса автобусы.

Напомним, транспортная реформа должна была начаться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса ее сроки сдвинулись к лету 2022 года. Согласно новому плану, в июне 2021 года установят новые маршруты, а в августе этого же года заключить контракты по действующим маршрутам. Соответственно в Комитете по транспорту планируют поставить все необходимые подписи на документах в июне и оставить год на подготовку перевозчикам. Также в Комтрансе рассчитывают, что в 2022 году пассажиропоток составит 5,5 млн человек ежедневно.

Для реализации транспортной реформы, предполагающей обновление подвижного состава, планируют за год приобрести 2800-2900 единиц техники. Примечательно, что среди них 1800 автобусов будет низкопольные, что позволит обеспечить быстрое и легкое передвижение на общественном транспорте для маломобильного населения. К тому же, для реализации планов необходимо финансирование, которое уже продумано на 2 года вперед и составит 12,3 млрд рублей на выплаты по контрактам с перевозчиками в 2022 году и 24,5 млрд — в 2023-м.

Важным пунктов реформы станет организация новых выделенных полос для общественного транспорта. Так, в 2021–2022 годах их продлят на 4,6 км, а до 2023 года — более чем на 60 км, а затем до 2028 года — на 22 км.

Кроме того, Комитет по транспорту сообщил о введении новой системы оплаты в июле 2022 года, которая предполагает только безналичную оплату. Также в модернизированном транспорте планируется обойтись без кондукторов.