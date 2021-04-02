Эксперты назвали причину быстрого износа асфальта на КАД

В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» выяснили причину быстрого износа дорожного покрытия на Кольцевой автодороге. Асфальт быстро портится из-за чрезмерно высокого трафика. Об этом сообщает Владимир Анищенко, заместитель начальника Упрдора.

При этом отмечается, что дорожное покрытие такое же качественное, как и в Финляндии, например. Однако физико-химические процессы приводят к выбоинам и колейности.

Дело в том, что петербуржцы любя приводить в пример дорожным служба дороги Финляндии, где нет ям и колеи. Однако в ФКУ «Упрдор Северо-Запад» отмечают, что сами финны проводили испытания своего дорожного покрытия в условиях России – чрезмерного высокого трафика.