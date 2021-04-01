По некоторым улицам Петербурга с 3 по 6 апреля ограничат движение

В Петербурге с 3 по 6 апреля вступят в силу ограничения движения по некоторым участкам дорог. Как сообщает ГАТИ, движение по 20-й линии Васильевского острова будет ограничено от Большого проспекта до набережной Лейтенанта Шмидта. Кроме того, данный участок будет полностью закрыт на срок с 22 по 23 мая.

Вторым участком, на которым ограничат движение с 3 апреля, станет участок на проспекте Энергетиков, Шаумяна и на проспекте Металлистов. Ограничения будут действовать до 23 июля. Также с 5 по 26 апреля автомобилистам будет труднее передвигаться на участке от Малой Зелениной улицы до Резной улицы.

Кроме того, с 3 по 14 апреля ограничат движение по набережной реки Фонтанки от Вознесенского проспекта до переулка Бойцова. Как сообщает ГАТИ, с 6 по 30 апреля ремонтные работы ограничат движения от Песочной набережной до улицы Профессора Попова.