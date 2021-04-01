Станция метро «Парк Победы» будет закрыта 3 и 4 апреля

В Санкт-Петербургском метрополитене 3 и 4 апреля будет закрыта станция «Парк Победы», расположенная на Московско-Петроградской линии. Ограничения на вход будут связаны в связи с проведением ремонтных работ в вестибюле. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского метрополитена.

«3 и 4 апреля вестибюль станции будет закрыт на вход и выход. Также в рабочие дня с 11 марта по 14 мая с 8:00 до 8:40 вход на станцию ограничен», — говорится в сообщении городской подземки.

Также, в апреле пассажиров ждут и другие ограничения. С 5 по 11 апреля 2021 года закроют вход на станцию «Петроградская» с 07:45 до 10:45 часов, а с 17:00 до 19:30 часов вход будет ограничен. Однако эти правила будут действовать только в будние дни, а в выходные станция будет работать в штатном режиме.