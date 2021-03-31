На ремонт Пискаревского проспекта в Петербурге выделят около 680 млн рублей

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщили, что в городе полностью отремонтируют Пискаревский проспект. Начало строительных работ запланировано на июль и продлятся они до конца этого года.

Проспект является одной из крупнейших магистралей города, протяженность которого достигает 8,95 километров. Вся дорога входит в адресный перечень ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Генеральным подрядчиком выступит АО «ВАД». Организация выделит 679 161,99 тыс. рублей для замены асфальта на автомобильной дороге, а также восстановит плитку и бортовые камни на тротуарах, газоны и нанесут разметку.

Ремонтные работы будут проводиться в несколько этапов. Сообщается, что во время ремонта полного перекрытия трассы не будет.