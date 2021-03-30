В Невском районе появится новый веломаршрут

В Петербурге планируют создать новый веломаршрут. Он появится в Невском районе. Об этом сообщает Центр управления городскими парковками.

При этом известно, что создание маршрута разделят на отдельные этапы. Каждый из участков будет открываться последовательно. Сначала откроют участок от улицы Коллонтай до улицы Антонова-Овсеенко, затем участок продлят до улицы Дыбенко. Далее от этой улицы проложат маршрут до проспекта Большевиков, 33, а от него до улицы Тельмана. Ближе к окончанию строительства появится участок от улицы Тельмана до улицы Народная, а потом веломаршрут завершится на первой улице – Дыбенко.