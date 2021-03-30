С 1 апреля на КАД ограничат движение на дороге Петербург-Матокса

В Петербурге ограничат движение автомобилей на одном из участков КАД. На 31-м километре внешнего кольцо КАД в связи с установкой шумозащитных экранов будет ограничено движение машин на транспортной развязке с дорогой Петербург-Матокса. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, будет перекрыта первая полоса, а также переходно-скоростная полоса съезда №7, ведущая из Ленинградской области на внешнее кольцо автодороги. Кроме того, на второй, третьей, четвертой полосе КАД будет ограничен скоростной режим для автомобилей до 50 км/ч. Ограничения вступят в силу с 1 апреля.

Известно, что участок оградят необходимым знаками и барьерами. Также информация об ограничениях появится на табло для удобства водителей.