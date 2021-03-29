В ночь на 30 марта в Петербурге разведут три моста

В Петербурге в ночь с понедельника, 29 марта, на вторник, 30 марта, будут произведены технологические разводки мостов. Всего за ночь разведут три моста: мост Александра Невского, Литейный мост и Благовещенский мост. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Известно, что профилактическую разводку мостов произведут с 2:20 до 5:10 на мосту Александра Невского, а на Литейном мосту разводка произойдет в период с 1:40 до 4:45. При этом Благовещенский мост будет разведен два раза за ночь - с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00.

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