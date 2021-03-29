В Петербурге появятся новые перехватывающие парковки

В трех районах Северной столицы появятся новые перехватывающие парковки. На создание новых парковок СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» объявило три аукциона. Об этом сообщатся в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Парковки и велодорожки Санкт-Петербурга».

Известно, что новые перехватывающие парковки появятся на Тепловозной улице, на Торфяной дороге. а также на Удаловской улице в Пушкине. На реализацию этой цели город выделил 20,4 млн рублей. Так, у станции «Царское село» парковка будет рассчитана на 90 машиномест, а у метро «Рыбацкое» на 77 машин.

Кроме того, в 2021 году у метро «Ломоносовская» также появится перехватывающая автостоянка. Она будет рассчитана на 36 мест.