За неправильную парковку оштрафует Смольный

В Петербурге появится новая система по выписыванию штрафов за неправильную парковку. Соответствующее распоряжение подписали МВД и Правительство Петербурга. Согласно ему, право выписать штраф получит Смольный, начиная с 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба Комитет по транспорту.

Новая программа предполагает, что ответственной организацией станет Комитет по транспорту Петербурга. Для реализации заданного плана в комитете создадут специальное подразделение, сотрудники которого смогут выписывать штрафы за неправильную парковку. Так, с 29 июня 2021 года Смольный сможет штрафовать автомобилистов за нарушения, предусмотренные частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ.

Кроме того, председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков ранее анонсировал новую систему оплаты парковки, которая уже успешно функционирует в Москве.

«Мы также ведем с Москвой переговоры по интеграции систем оплаты парковки», - отмечал ранее в интервью петербургским СМИ Кирилл Поляков.