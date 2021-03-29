Петербург полностью перешел на низкополые автобусы

В Петербурге полностью завершен переход с автобусов с высоким уровнем пола на низкополые модели. Прошлое поколение последний раз вышло на рейсы по городу в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

С понедельника, 29 марта, по улицам Петербурга курсируют только автобусы с низким уровнем пола. На них можно подняться, сделав лишь один шаг. Таким образом, общественный транспорт Северной столицы стал еще доступнее для маломобильных пассажиров, а также для родителей с колясками и пожилых людей.

Обычные пассажиры также заметят улучшения, так как зайти и выйти из автобуса получится гораздо быстрее.