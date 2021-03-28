С 1 апреля изменится расписание «Ласточки» между Петербургом и Петрозаводском

Расписание движение поезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Петрозаводском изменится с 1 апреля.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) сообщили, что на станции «Подпорожье» установили специальную стоянку для посадки и высадки пассажиров. Такое решение принято в целях улучшения качества обслуживания. Кроме того, в ОЖД напомнили, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации все составы ежедневно обрабатываются дезинфицирующими растворами.

Всю подробную информацию об изменениях в расписании можно будет посмотреть на сайте РЖД, а также в других источниках компании и железнодорожных кассах.