С 27 марта на Приморском шоссе ограничат движение

В Приморском районе Петербурга будет ограничено движение на нескольких улицах и участках дорог. О точных отрезках и датах сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Согласно информации ГАТИ, с 27 марта ограничат движение по Приморскому шоссе. Участок от 1-го Лахтинского моста до дома 89, литера А, по Школьной улице будет закрыт для проведения реконструкционных работ до 8 сентября 2023 года.

Кроме того, движение по Школьной улице будет ограничено на период с 27 марта по 29 мая на участке от улицы Савушкина до Туристской улицы, а участок по улице Савушкина от Приморского шоссе до Школьной улицы будет ограничен с 28 марта по 29 мая.

Водителям также следует быть внимательными на проспекте Энергетиков. Там участок от Партизанской улицы до Якорной улицы ограничат в связи с прокладкой газопровода на период с 29 марта по 3 апреля.