На КАД авария двух автомобилей собрала большую пробку

В Петербурге на Кольцевой автодороге столкнулось два автомобиля. Инцидент произошел утром. 25 марта, на внешнем кольце КАД на участке между улицей Софийская и Шушарами. Об этом сообщили очевидцы события в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры с места аварии. Известно, что в результате столкновения один человек пострадал. Столкновение было лобовым.

Кроме того, авария собрала пробку длиной в пять километров. При этом автомобили раскидало на первой и четвертой полосе внешнего кольца, а пробка есть и на внутреннем.

«И с внутренней тоже пробка, потому что идиотам надо поглазеть», — написал очевидец.