Смольный обязал дорожников смывать уличную грязь с дорог

В Санкт-Петербурге спустя долгое время наступает настоящая весна. Теперь дорожные службы начнут смывать уличную грязь с городских дорог и приводить их в порядок. Об этом сообщил Сергей Малинин, председатель городского комитета по благоустройству Петербурга со ссылкой на поручение, которое дали в Смольном.

Кроме того, глава комитета заявил, что в Северной столице уже наступило потепление, а также долгое время наблюдется плюсовая температура и столбик термометра вряд ли еще опустится ниже нуля. В связи с этим дорожные службы могут уже приступать к очищению городских улиц от грязи.

Мыть улицы будут во всех районах города.