С 25 марта в некоторых районах Петербурга будет перекрыто движение

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупреждает граждан о том, что в связи с проведением ремонтных работ не некоторых участках дорог города, с 25 марта будет перекрыто автомобильное движение. В ведомстве просят выбирать маршруты следования заранее, а также искать объездные пути.

С 25 марта по 15 мая в связи с реконструкцией светофора будет перекрыто движение транспорта на перекрестке улиц Михайлова и Комсомола. С 25 марта по 17 апреля будет проводиться прокладка инженерных сетей, из-за чего будет ограничено движение по Железнодорожному проспекту от улицы Седова до улицы Бабушкина. Однако с 1 по 7 апреля движение будет закрыто лишь направление к улице Бабушкина.

С 25 марта 2021 года по 9 октября 2022 года будет проводиться теплосеть, вследствие чего будет закрыто транспортное сообщение по боковому проезду улицы Руставели до проспекта Науки до улицы Верности.

Кроме того, с 26 марта по 14 апреля нельзя будет проехать по Михайловскому переулку от Балтийской улицы до улицы Швецова из-за прокладки инженерных сетей.