В течение недели в Петербурге разведут семь мостов

В Петербурге семь мостов разведут с 23 по 26 марта. Технологические разводки мостов необходимы для проверки готовности сооружений перед началом сезона навигации. Об этом сообщают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

В рамках профилактических работ буду разведены следующие мосты: Тучков, Большеохтинский, Дворцовый, Биржевой, Троицкий, Литейный и Володарский. Мосты будут разводить в разные дни, однако важно понимать, что мосты разведут лишь в небольшой промежуток времени среди указанных периодов.

Так, 23 марта Большеохтинский мост могут развести в любой промежуток между 2 и 5 часами утра, а 24 марта в этот же период разведут Биржевой мост. Дворцовый мост разведут два раза: 24 марта с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55 25 марта.