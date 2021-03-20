Судно «Всеволод Бобров» отправилось в Балтийское море

Из петербургской «Северной верфи» в субботу, 20 марта, отправилось новое судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров". Корабль направился в Балтийское море, где он будет проходить ходовые испытания в течение месяца.

Судно было названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста. Об этом сообщает пресс-служба судоверфи. Корабль предназначен для перевоза грузов и буксировки. «Всеволод Бобров» сможет помогать кораблям, попавшим в бедствие. Кроме того, на судне можно проводить географические исследования.

В ходе испытаний проверят энергетическую установку, а также краны и лебедки в условиях открытого моря.