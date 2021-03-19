В музей Нахимовского училища спустя 40 лет дошло послание бутылочной почтой

В музей Нахимовского училища вернулось послание в бутылке, которое было отправлено 40 лет назад.

Внутри бутылки находилось 4 бумажных листа, на которых были рисунки и подписи. Послание содержало просьбу вернуть бутылку в морское училище. Оказалось, что бутылка была обнаружена финской яхтсменкой, которое много лет держала у себя бутылку, брошенную в море в 1984 году, до тех пор, пока не истек указанный срок.

После этого спортсменка выполнила просьбу трех курсантов, отправивших послание бутылочной почтой, и вернула находку в музей.