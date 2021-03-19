В Петербурге планируют увеличить число платных парковок на 2,9 тысяч

В Городском центре управления парковками сообщили, что в Санкт-Петербурге к концу 2021 года планируется оборудовать более 70 улиц исторической части города.

Таким образом, в центре Северной столицы число платных парковок станет в два раза больше. Так, количество платных парковочных мест увеличится на 2,9 тысяч. На данный момент решается вопрос, на каких улицах установить стоянки для автомобилей.

"Но квадрат ограничен четко Невским проспектом, набережной Фонтанки, Синопской и Воскресенской набережными", — заявили в пресс-службе ГЦУП.

Кроме того, правительство города на Неве занимается проектированием паркинга на 29 тысяч мест для паркинга.