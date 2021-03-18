К вечеру в Петербурге образовались 7-балльные пробки из-за снегопада

В Петербурге к вечеру 18 марта образовались заторы на большинстве улиц города. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Согласно данным сервиса, к 18:00 пробки уже достигли отметки в 7 баллов. Так, практически стоят автомобили на Кантемировской улице, на Выборгской набережной, а также на Лесном проспекте.

Кроме того, снегопад вызвал заторы на Троицком, Дворцовом и Литейном мостах и на набережных реки Фонтанки и Обводного канала. Движение на улице Садовая также затруднено.