Общественный транспорт Петербурга может перейти на оплату проезда «Тройкой»

В транспорте Петербурга могут начать пользоваться картой «Тройка», которая давно успешно функционирует в Москве. Об этом сообщает Максим Ликсутов, глава департамента московского транспорта.

Система оплаты проезда «СберТройка» работает в Московской области, Москве и в Тульской области. На данный момент обсуждается возможность внедрения системы в петербургский транспорт. Однако однозначного мнения по этому поводу нет, так как система оплаты проезда «Подорожник» и московская карта «Тройка» одинаковы в плане технологий.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о планах в Комитете по транспорту Петербурга перейти на полностью безналичную оплату проезда.