Участок на Студенческой улице будет закрыт с 20 марта по 2 апреля

В Петербурге сразу на нескольких участках дорог будет перекрыто или ограничено движение с 20 марта. Точные сроки работ и границы огражденных участков указала ГАТИ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Так, участок Студенческой улицы от Ланского шоссе до Сердобольской улицы будет закрыт с 20 марта по 2 апреля. Кроме того, движение ограничат на участке от Республиканской улицы до Якорной улицы. По проспекту Шаумяна сложно будет передвигаться с 20 марта по 28 апреля.

С 20 марта по 26 августа движение ограничат по Заозерной улице от набережной Обводного канала до Смоленской улицы, а с 20 марта по 11 апреля – проспект Наставников у Ленской улицы.

Причиной ограничения движение на всех участках стали ремонтные работы.