В Кронштадте активно развивается транспортная доступность

Проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте подразумевает под собой и развитие города в целом. Комплексная территория Кронштадта будет улучшена путем строительства социальной туристической инфраструктуры, а также с помощью жилья и общественных пространств.

Важнейшим пунктом развития города станет обеспечение транспортной доступности Кронштадта. Для реализации этой цели в городском бюджете предусмотрены средства на создание двух объектов дорожной инфраструктуры, парковки на 630 мест, а также набережная для пешеходов и реконструкция некоторых участков дорог.

Так, ремонт планируется на участках от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе, от улицы Литке до улицы Гидростроителей с подключением к КЗС, а также реконструкция Кронштадтского шоссе от КАД до Цитадельской дороги.