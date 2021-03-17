На дорогах Петербурга начали тестировать японскую технологию устранения ям

Японские технологии по устранению дефектов на дорогах начали испытывать на дорогах Петербурга. На трех участках города применили японский материал «Аквапатч». Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Первые испытания материала прошли на подъезде к Большеохтинскому мосту. Для тестирований выбрали три различных дефекта.

«В первом случае это была специально подготовленная поверхность для укладки заплатки, во втором — яму с неровными краями почистили и подсушили, в третьем — инновационный материал просто положили в яму с водой», — отмечают в ведомстве.

Согласно дальнейшим наблюдениям, в городе примут решение о применении этого средства в дальнейшем. Особенность материала в быстроте его применения. Затвердевает он за 5 мину, а спустя 30 минут по нему можно пускать движение автомобилей.