К концу марта РЖД запустит еще три поезда между Петербургом и Москвой

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что во время весенних каникул, к концу марта будут запущены еще несколько составов, которые будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой.

В РЖД сообщили, что будет запущено еще 3 дополнительных состава. Один из них, №233, будет отправляться из Северной столицы в Москву 20, 22, 27 и 29 марта в 01:05 по московскому времени, прибытие поезда — в 09:30.

Из Москвы в город на Неве пустят сразу 2 поезда — №30 и №128.Отправляться с Ленинградского вокзала первый состав будет 22 и 29 марта в 01:15, а прибытие в конечный пункт — 10:04. Второй поезд будет отправляться из Москвы 20 и 27 марта в 01:25. Прибытие ожидается в 10:35 по московскому времени.