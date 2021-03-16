В Петербурге стало меньше аварий на дорогах по сравнению с прошлым годом

ГИБДД предоставили статистические данные за февраль 2021 года. Так, в предыдущем месяце в Петербурге зафиксировано 314 ДТП. Если сравнивать с данным за 2020 год, то снижение аварийности очень заметно. За аналогичный период прошлого года в городе произошло 509 аварий.

Известно, что в минувшем месяце 276 ДТП произошли из-за нарушения правил дорожного движения. При этом 359 человек пострадали, а 12 человек погибли. В феврале 2020 года цифры были выше – 584 пострадавших и 14 летальных исходов. Нарушили ПДД тогда 425 водителя.

В марте аварий стало заметно больше, однако официальная статистика будет известно только к концу месяца.