В Петербурге один из затворов дамбы закроют на 3 месяца

Один из затворов Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений закроют до конца мая. Данная информация была предоставлена пресс-службой КЗС. В пресс-службе сообщили, что закрыт будет затвор судопропускного сооружения С-2.

Начало работ запланировано на 17 марта. Технические работы должны быть закончены вечером 26 мая. Специалистами будет налажено и отремонтировано гидромеханическое оборудование, а также проведет ремонт машин и механизмов перед летним сезоном.

Сообщается, что проводимые работы не окажут влияния на движение автомобилей через дамбу.